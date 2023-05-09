Бывший премьер-министр Великобритании посетит Тайвань

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс посетит Тайвань и встретится с высокопоставленными членами местного правительства на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис политического деятеля.

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Отмечается, что во время своего визита в Тайвань 17 мая Трасс выступит с речью о необходимости ужесточить позицию в отношении КНР.

«Тайвань — это маяк свободы и демократии. Я с нетерпением жду возможности лично продемонстрировать солидарность с народом Тайваня перед лицом все более агрессивного поведения и риторики пекинского режима», — говорится в заявлении Трасс.

Известно, что Великобритания предостерегает от применения Китаем военной силы против Тайваня. В ответ министерство иностранных дел КНР заявило, что наибольшей угрозой миру в Тайваньском проливе являются «сепаратистские акты независимости Тайваня, а также попустительство и поддержка иностранных сил».