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Шольц: демонстрация силы со стороны Москвы не должна пугать ЕС

Европейским странам следует сохранять единство, продолжать поддержку Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Европарламенте. Он добавил, что «демонстрация силы» в Москве не должна напугать лидеров западных стран. Трансляцию выступления вел телеканал N-TV.

Шольц призвал ЕС не бояться "демонстрации силы" со стороны России
© globallookpress.com

Шольц отметил, что в 2,2 тыс. км к северо-востоку от места, где проходит мероприятие, Россия провела военный парад. В нем участвовали танки, РСЗО, подразделения сухопутных войск.

Канцлер Германии подчеркнул, что европейцы не должны бояться силы, которую продемонстрировала на параде Москва.

Политик пояснил, что европейские страны должны поддерживать Украину до тех пор, пока она будет нуждаться в помощи.

По его словам, в День Европы на фоне речей российских официальных лиц следует понимать, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим».

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Ранее сообщалось, что на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. В нем приняли участие 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц различных видов вооружения и техники.

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