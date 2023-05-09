На Украине раскритиковали работу посла в Берлине

Посла Украины в Германии Алексея Макеева раскритиковали за провал мемориальной работы. Об этом сообщает ТАСС.

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Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Киева в Берлине Андрей Мельник считает, что его преемник «разрушает все, что было создано».

В качестве примера Мельник привел отказ от традиционного возложения венков на мемориале в Тиргартене на 8 мая и счел его «непростительной ошибкой». Также Мельник считает, что Макеев отказался от идеи добиваться установки в Берлине памятника украинцам, ставшим жертвами национал-социалистов.

«Это удар в лицо наших предков», — полагает замглавы МИД Украины.