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Пакистанский суд предъявил обвинение экс-премьеру Имрану Хану

Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлено обвинение в незаконной продаже государственных подарков во время его премьерства в период с 2018 по 2022 год. Об этом сообщает телеканал Geo TV..

Пакистанский суд предъявил обвинение экс-премьеру Имрану Хану
© Газета.Ru

Хан был арестован ранее по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». Высокий суд Исламабада (IHC) признал арест Хана законным. Теперь адвокаты экс-премьера намерены оспорить его арест в Верховном суде.

Бывший министр внутренних дел Пакистана Имран Хан был арестован силами национальной безопасности по подозрению в коррупции накануне. Его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом около $630 тыс.

19 марта полиция Пакистана обвинила Имрана Хана в терроризме.

Сразу после первых сообщений об аресте Хана, по всей стране начались массовые протесты. Почти 1000 человек были арестованы из-за протестов.

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