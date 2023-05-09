Шольц призвал ЕС не бояться "демонстрации силы" со стороны России

"В 2,2 тыс. км к северо-востоку отсюда [президент РФ Владимир] Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами, - сказал он. - Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется".