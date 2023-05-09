Шольц призвал ЕС не бояться "демонстрации силы" со стороны России
Европейский союз должен сохранять сплоченность, продолжать поддержку Украины и не позволить себя запугать "демонстрацией силы" в Москве. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Европарламенте во вторник. Трансляцию вел телеканал N-TV.
"В 2,2 тыс. км к северо-востоку отсюда [президент РФ Владимир] Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами, - сказал он. - Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется".
"Посыл нынешнего 9 мая должен заключаться не в том, что доносится из Москвы", - утверждал он. "Наш посыл заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим", - добавил Шольц.
В ЕС 9 мая отмечают День Европы.