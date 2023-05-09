В Молдавии начали штрафовать за ношение георгиевской ленты

Пользователи соцсетей делятся кадрами первых споров между полицией и участниками марша "Бессмертный полк". Стражи порядка в Кишиневе начали выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты.

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Во время инцидента на пересечении улиц Измаильская и Штефан чел Маре в молдавской столице полицейские обвинили празднующих 9 мая в "провокациях" из-за ношения георгиевской ленты. У одной из участниц символ Победы был закреплен на портретах героев Второй мировой войны.

"Эта лента - дань уважения людям, которые воевали ради того, чтобы мы сейчас жили в мире и согласии. А вы что творите?" - ответила одна из участниц шествия "Бессмертный полк" к подошедшему полицейскому.