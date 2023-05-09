В Молдавии начали штрафовать за ношение георгиевской ленты
Пользователи соцсетей делятся кадрами первых споров между полицией и участниками марша "Бессмертный полк". Стражи порядка в Кишиневе начали выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты.
Во время инцидента на пересечении улиц Измаильская и Штефан чел Маре в молдавской столице полицейские обвинили празднующих 9 мая в "провокациях" из-за ношения георгиевской ленты. У одной из участниц символ Победы был закреплен на портретах героев Второй мировой войны.
"Эта лента - дань уважения людям, которые воевали ради того, чтобы мы сейчас жили в мире и согласии. А вы что творите?" - ответила одна из участниц шествия "Бессмертный полк" к подошедшему полицейскому.
Напомним, накануне празднования Дня Победы в Молдавии полиция подтвердила запрет на демонстрацию георгиевской ленты, а также символов V и Z. Физическим лицам грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим - до 1670 долларов. Решение о запрете георгиевской ленты в Молдавии было утверждено в начале прошлого года.