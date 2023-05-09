Шольц заявил, что следующее ужесточение санкций против РФ не будет последним
ЕС работает над ужесточением санкционного режима против РФ, следующий пакет не будет последним. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Страсбурге на совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Трансляцию вел немецкий телеканал N-tv.
"Мы уже на пути к тому, чтобы обсуждать дальнейшее улучшение [функционирования] санкционных мер, и следующее не будут последними. Это постоянная работа", - сказал он.
8 мая Еврокомиссия сообщила, что завершила разработку проекта 11-го пакета санкций против России и передала его странам сообщества для согласования.