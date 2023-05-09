В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат

В Варшаве на мемориальном кладбище советских солдат появились вульгарные надписи. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на постаменте одной из скульптур неизвестные черной краской нанесли антироссийские надписи.

Отмечается, что на место прибыли полицейские, но никаких попыток убрать надписи пока не предпринимается.

Ранее в Приморье вандалы осквернили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Полиция края завела уголовное дело.

На месте инцидента был проведен осмотр монумента и опрос возможных очевидцев. Полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в вандализме. До этого он неоднократно был судим и находился в розыске.