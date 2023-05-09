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В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат

В Варшаве на мемориальном кладбище советских солдат появились вульгарные надписи. Об этом сообщает РИА Новости.

В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских солдат
© globallookpress.com

По информации агентства, на постаменте одной из скульптур неизвестные черной краской нанесли антироссийские надписи.

Отмечается, что на место прибыли полицейские, но никаких попыток убрать надписи пока не предпринимается.

Ранее в Приморье вандалы осквернили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Полиция края завела уголовное дело.

На месте инцидента был проведен осмотр монумента и опрос возможных очевидцев. Полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в вандализме. До этого он неоднократно был судим и находился в розыске.

До этого вандалы осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину в городе Полтава на Украине.

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