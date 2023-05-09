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Санду рассказала, какой праздник отмечает Молдавия 9 мая

Глава Молдавии Майя Санду рассказала во время торжественных мероприятий в Кишиневе, что республика отмечает «День мира». Об этом пишет РИА «Новости».

Санду рассказала, какой праздник отмечает Молдавия 9 мая
© РИА Новости

По данным агентства, власти Молдавии во вторник, 9 мая, возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.

Санду заявила, что руководство страны собралось с тем, чтобы «почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну».

Журналисты, присутствующие на мероприятии, задали президенту республики вопрос о том, какой праздник отмечается в Молдавии 9 мая - День Победы или День Европы.

«В Молдавии отмечается День мира», - ответила Санду.

Глава парламента Игорь Гросу заметил, в свою очередь, что 9 мая - прежде всего день поминовения, в который следует вспоминать о дедах и прадедах, которые отдали жизни во время Второй мировой.

Премьер-министр Дорин Речан добавил, что 9 мая в республике «не празднуют, а поминают тех, кто погиб, защищая свои ценности».

Премьер Румынии намерен добиваться переноса празднования Дня победы

Напомним, что около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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