Санду рассказала, какой праздник отмечает Молдавия 9 мая
Глава Молдавии Майя Санду рассказала во время торжественных мероприятий в Кишиневе, что республика отмечает «День мира». Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, власти Молдавии во вторник, 9 мая, возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.
Санду заявила, что руководство страны собралось с тем, чтобы «почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну».
Журналисты, присутствующие на мероприятии, задали президенту республики вопрос о том, какой праздник отмечается в Молдавии 9 мая - День Победы или День Европы.
«В Молдавии отмечается День мира», - ответила Санду.
Глава парламента Игорь Гросу заметил, в свою очередь, что 9 мая - прежде всего день поминовения, в который следует вспоминать о дедах и прадедах, которые отдали жизни во время Второй мировой.
Премьер-министр Дорин Речан добавил, что 9 мая в республике «не празднуют, а поминают тех, кто погиб, защищая свои ценности».
Напомним, что около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.