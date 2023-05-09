Подоляк: контрнаступление ВСУ не будет решающим сражением для Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя рассматривать как одно сражение, «которое все решит», передает «УНИАН».
По его словам, масштабной и зрелищной операции, как «в голливудском фильме», не будет.
«Не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, — это ряд мер», — рассказал Подоляк.
Он указал, что контрнаступление не станет вопросом «одной недели, одного дня или месяца». Подоляк подчеркнул, что это вопрос «многих событий» — удачных и менее удачных.
1 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ вышли на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев не будет дожидаться поставок американских истребителей и пойдет в контрнаступления с уже имеющимся вооружением.