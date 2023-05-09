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Офис украинского президента предложил запретить россиянам ездить в Европу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нужно запретить россиянам посещать европейские страны, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Ермак предложил запретить россиянам ездить в Европу
© РИА Новости

Ермак подчеркнул, что санкции должны быть жесткими, чтобы каждый россиянин почувствовал на себе «цену войны».

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В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил мнение, что Европе не стоит закрывать двери перед россиянами. Он выразил мнение, что, помогая Украине «защищаться и восстановить международное право на своей территории», неправильно считать российский народ недругом.

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