Ермак предложил запретить россиянам ездить в Европу

Ермак подчеркнул, что санкции должны быть жесткими, чтобы каждый россиянин почувствовал на себе «цену войны».

В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил мнение, что Европе не стоит закрывать двери перед россиянами. Он выразил мнение, что, помогая Украине «защищаться и восстановить международное право на своей территории», неправильно считать российский народ недругом.