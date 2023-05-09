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Генсек ООН объяснил отсутствие поддержки Украины некоторыми странами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объяснил отсутствие поддержки Украины в некоторых странах вопросами, связанными с приемом беженцев. Своим мнением он поделился в интервью El Pais.

Генсек ООН объяснил отсутствие поддержки Украины рядом стран
© Lenta.ru

По словам генсека, гарантий для упорядоченной миграции не существует, хотя на Большом Юге сохраняется возможность принять сотни тысяч беженцев.

«Было очень открытие отношение к беженцам с Украины, и это очень хорошо, но у тех же стран было совершенно закрытое отношение к сирийским беженцам», — напомнил Гутерриш.

Ранее сообщалось, что генсек ООН назвал достижение мира на Украине невозможным в данный момент. Вместе с тем Гутерриш отметил, что ведется диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важным достижением в этом плане стал вывоз зерна с Украины и продовольствия и удобрений из России через Черное море.

В апреле украинские беженцы провели акцию протеста из-за условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. По их словам, в центре размещения отсутствует приватность, уровень обучения детей является слабым, а санитарные условия — плохими. В акции участвовали десять украинцев, которые принесли флаг страны и плакаты.

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