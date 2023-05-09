Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев

«Хорошо снова оказаться в Киеве, где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и на Украине», — пишет фон дер Ляйен.