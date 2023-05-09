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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, о чем сообщила в своих соцсетях.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
© Twitter

«Хорошо снова оказаться в Киеве, где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и на Украине», — пишет фон дер Ляйен.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил на брифинге, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 мая, посетит Киев для выражения поддержки Украине и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский предложил отменить празднование Дня Победы 9 мая

Ранее издание Politico писало, что на Украине все больше обеспокоены тем, что власти занимаются устранением политических соперников под прикрытием борьбы со шпионами.

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