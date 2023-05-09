Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что в настоящий момент переговоры о мире на Украине невозможны.

"К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны, - отметил он в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Pais. - Обе стороны убеждены, что могут победить".

"То, что мы делаем, насколько это возможно, - это диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем, - добавил генсек ООН. - Важнейшей инициативой стал экспорт зерна с Украины и продуктов питания и удобрений из России через Черное море".

"В этот момент я уже не вижу никакой возможности для немедленного достижения - мы не говорим о будущем - глобального прекращения огня, мирных переговоров", - повторил Гутерриш. При этом он выразил надежду на то, что в будущем такие переговоры будут возможны.

"Цель состоит в том, чтобы сделать возможным - не сразу, но позже - справедливый мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН, - добавил генсек ООН. - Но до этого еще очень далеко".