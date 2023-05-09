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Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае

Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд. Об этом во вторник сообщил МИД КНР.

Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае
©  xcarrot_007/ Shutterstock/ FOTODOM

"В ответ на необоснованные действия Канады Китай решил принять контрмеры, включив консула генерального консульства Канады в Шанхае Чжэнь Ихуэй (Дженнифер Линн Лалонд - прим. ТАСС) в список нежелательных лиц и попросив ее покинуть Китай до 13 мая", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Лалонд работает консулом по политическим и экономическим вопросам, а также по связям с общественностью.

В понедельник правительство Канады объявило китайского дипломата Чжао Вэя из генерального консульства КНР в Торонто персоной нон грата, его подозревают в запугивании члена местного парламента. "Китайская сторона решительно осуждает это и решительно выступает против", - заявил МИД Китая. Пекин выразил канадской стороне решительный протест, указало ведомство.

Как сообщила 3 мая газета The Globe and Mail, власти Канады вызвали посла КНР в Оттаве Цун Пэйу в МИД в связи с утверждениями канадской разведки о том, что кто-то из китайских дипломатов причастен к запугиванию депутата парламента североамериканской страны и его родственников. Речь идет о члене оппозиционной Консервативной партии Канады Майкле Чонге, семья которого проживает в Гонконге. В 2021 году Пекин ввел против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае.

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