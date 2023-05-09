Финансисты высказали опасения по поводу главного конкурента Трампа на выборах
Губернатор Флориды Рон Десантис считается самым главным конкурентом Дональда Трампа перед предстоящим выдвижением кандидата от Республиканской партии на выборы президента США в 2024 году. Однако финансисты с Уолл-Стрит высказали опасения по поводу его успеха, пишет Politico со ссылкой на экспертов.
«На данный момент Десантис, безусловно, лучший вариант, чем Трамп. Но он действительно слабый вариант», — рассказал руководитель одного из нью-йоркских банков.
По словам эксперта, многие уже смирились с тем, что придется вновь выбирать между Трампом и действующим президентом страны Джо Байденом.
«То, с чем мы, вероятно, столкнемся, — это выбор между парнем, который очень стар и хочет повысить наши налоги и все перерегулировать, и парнем, который старается избежать тюрьмы», — объяснил собеседник агентства.
Рон Десантис еще не объявлял о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. При этом с начала текущего года политик провел несколько публичных мероприятий.
25 апреля Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.
В свою очередь, бывший глава США Дональд Трамп заявил, что он способен трижды победить на следующих президентских выборах. Также он назвал своего преемника на посту главы Белого дома Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности.