Губернатор Флориды Рон Десантис считается самым главным конкурентом Дональда Трампа перед предстоящим выдвижением кандидата от Республиканской партии на выборы президента США в 2024 году. Однако финансисты с Уолл-Стрит высказали опасения по поводу его успеха, пишет Politico со ссылкой на экспертов.

«На данный момент Десантис, безусловно, лучший вариант, чем Трамп. Но он действительно слабый вариант», — рассказал руководитель одного из нью-йоркских банков.

По словам эксперта, многие уже смирились с тем, что придется вновь выбирать между Трампом и действующим президентом страны Джо Байденом.

«То, с чем мы, вероятно, столкнемся, — это выбор между парнем, который очень стар и хочет повысить наши налоги и все перерегулировать, и парнем, который старается избежать тюрьмы», — объяснил собеседник агентства.

Рон Десантис еще не объявлял о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. При этом с начала текущего года политик провел несколько публичных мероприятий.

25 апреля Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.