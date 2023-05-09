Правда Победы и память о подвиге поколения победителей объединяют белорусов и помогают им быть сильнее. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко соотечественников с Днем Победы.

Глава государства выразил уверенность, что "правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли". По его словам, укрепляя ее потенциал и авторитет своими трудовыми победами и достижениями, современники делают все, чтобы никто и никогда не смог сломить и уничтожить белорусов.

Лукашенко подчеркнул, что этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму. Он отметил, что в эти дни Белоруссия отдает дань уважения всем, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. "Мы помним каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вел с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и самоотверженно трудился, и благодарны тем, кто сегодня бережно сохраняет и передает память о бессмертном подвиге", - отметил Лукашенко.