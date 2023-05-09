Акция "Бессмертный полк" прошла в Шанхае в честь 78-й годовщины Победы
Праздничным концертом и шествием "Бессмертного полка" отметили русскоязычные жители Шанхая 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В состоявшемся во вторник на территории генерального консульства РФ в Шанхае мероприятии приняло участие около 120 человек.
"День Победы - это праздник, который имеет особое значение в истории нашей страны. Он знаменует Великую Победу великого народа в великой войне. В том далеком 1945 году победил народ, который тогда не делили по национальному признаку. У разъезда Дубосеково под Москвой, в окопах Сталинграда и на Курской дуге, в мясорубке под Прохоровкой и при штурме Берлина не было русских, казахов, белорусов и узбеков, армян и таджиков, азербайджанцев и украинцев. Были советские люди, сражавшиеся за свободу Родины, поэтому все настоящие патриоты своих независимых государств, ныне существующих на пространстве СССР, никогда не забудут своих отцов и дедов, отстоявших право свободно жить и свободно дышать", - сказал на мероприятии генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев.
По словам дипломата, в 1941 году СССР стоял перед лицом агрессии практически всей Европы.
"Сегодня вновь, как и в 1941-м, мы противостоим коллективному Западу, стремящемуся диктовать свои правила остальному миру. Видимо, не всех мы добили в 1945 году, коль скоро внуки бандеровцев снова проливают кровь наших соотечественников. Однако как были биты на русской земле в XVII веке поляки, в XVIII веке - шведы, в XIX веке - французы, а в XX веке - немцы, так и новый поход на восток, который на сей раз возглавляют США, обернется крахом для самих его участников", - заявил генконсул.
В беседе с корреспондентом ТАСС некоторые китайские ученые высказали свое отношение ко Дню Победы.
"Являясь ценным духовным наследием, оставшимся от бывшего Советского Союза, День Победы играет уникальную роль в укреплении национальной идентичности России и укреплении единства на постсоветском пространстве. После кризиса на Украине Россия столкнулась с огромным давлением, сопровождающимся политической изоляцией, экономическими санкциями, военным давлением и общественным осуждением со стороны западного мира. В нынешнем особом контексте, несомненно, имеет большое значение проведение громких мероприятий, посвященных Дню Победы, с целью популяризации огромной роли, которую сыграл российский народ во Второй мировой войне", - сказал исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.
"Во время Второй мировой войны Китай, Советский Союз и другие страны, сражавшиеся на главных полях сражений Азии и Европы, принесли большие жертвы и внесли огромный вклад в одержание окончательной победы во Второй мировой войне и спасение человечества от опасности", - рассказал профессор из этой же академии Пань Давэй.
По его словам, Китай и Россия придают большое значение правильной оценке истории Второй мировой войны.
"Стоит проявлять бдительность в связи с тем, что некоторые люди в современном мире фактически искажают историю, невзирая на факты, и даже подтасовывают историческую правду в скрытых целях", - считает профессор.
"Бессмертный полк"
Празднование Дня Победы традиционно проходит на открытой площадке генерального консульства, которое находится на берегу реки Хуанпу - в том месте, где в нее впадает река Сучжоу. На этой площадке для собравших состоялся концерт с участием местного профессионального творческого коллектива, а также детского хора из школы при российском генконсульстве.
После концерта с танцами и песнями военных лет состоялось шествие "Бессмертного полка". В едином строю с портретами своих родных и близких участники акции почтили память тех, кто внес свой вклад в Победу. Среди них были как проживающие в Шанхае российские соотечественники, так и граждане Белоруссии и некоторых других стран. Завершилось мероприятие совместным фотографированием всех участников акции с георгиевскими ленточками.