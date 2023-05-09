Акция "Бессмертный полк" прошла в Шанхае в честь 78-й годовщины Победы

"День Победы - это праздник, который имеет особое значение в истории нашей страны. Он знаменует Великую Победу великого народа в великой войне. В том далеком 1945 году победил народ, который тогда не делили по национальному признаку. У разъезда Дубосеково под Москвой, в окопах Сталинграда и на Курской дуге, в мясорубке под Прохоровкой и при штурме Берлина не было русских, казахов, белорусов и узбеков, армян и таджиков, азербайджанцев и украинцев. Были советские люди, сражавшиеся за свободу Родины, поэтому все настоящие патриоты своих независимых государств, ныне существующих на пространстве СССР, никогда не забудут своих отцов и дедов, отстоявших право свободно жить и свободно дышать", - сказал на мероприятии генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев.