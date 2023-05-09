В WSWS связали судьбу Байдена с контрнаступлением ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена возлагает большие надежды на победу Вооруженных сил Украины над войсками России , так как провал негативным образом скажется на шансах нынешнего главы американского государства переизбраться на еще один срок. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).

«Администрация Байдена сделала ставку на украинский конфликт. Перспектива того, что наступление ВСУ не приведет к желаемому результату или даже полностью провалится, только снижает шансы действующего президента остаться на своем посту», — говорится в статье.

Авторы материала подчеркивают, что команда Джо Байдена намерена использовать победу Украины для достижения собственных целей, а именно — для укрепления своей политической поддержки в США.

Ранее сообщалось, что военный конфликт Москвы и Киева выгоден Джо Байдену, так как из-за этого цены на газ и электричество в Европе взлетели, и США смогли заработать дополнительные средства. В то же время аналитики предупреждают, что превращение конфликта на Украине в открытое противостояние России и НАТО станет «самым большим кошмаром» для президентства Джо Байдена, и этого необходимо избежать.