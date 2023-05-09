Украинец убил дочь из-за ревности к уехавшей за границу жене

Украинец из Киевской области решил убить себя и своих детей из-за ревности к жене, которая уехала за границу. Его задержали правоохранительные органы. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома. По помещению распространился запах газа. Мужчина почти не дышал, однако пришел в сознание благодаря оперативному вмешательству полицейских. Последние обследовали дом и нашли 12-летнего мальчика, который в испуге спрятался в подвальном помещении.

Инцидент произошел в частном доме. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина взбесился после телефонного разговора с женой, которая находится за границей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попытался покончить с собой и убить собственных детей. Девочка попыталась остановить его, но отец сперва избил ее, а позже нанес смертельное ножевое ранение.