В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ночь на 9 мая в шести регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Сирены прозвучали в Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Накануне вечером "Страна.ua" сообщила о взрывах в Сумской, Днепропетровской областях и Запорожье. С 10 октября 2022 года российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на атаку на Крымский мост.