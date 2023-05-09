В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ночь на 9 мая в шести регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Сирены прозвучали в Николаевской и Одесской областях.
Кроме того, тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Накануне вечером "Страна.ua" сообщила о взрывах в Сумской, Днепропетровской областях и Запорожье. С 10 октября 2022 года российские войска наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на атаку на Крымский мост.
24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.