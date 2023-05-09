Мадуро назвал виновного в эскалации ситуации на Украине

«Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира», — заявил он, подчеркнув, что Жозеп Боррель лишь подливает масла в огонь и так разгоревшегося конфликта, при этом его работа заключается в обратном.