$76.82-1.7984.91-2.09

Президент Венесуэлы назвал виновного в эскалации ситуации на Украине

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель своими высказываниями лишь способствует еще большему напряжению вокруг ситуации на Украине, хотя должен действовать обратным образом. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает URA.RU со ссылкой на его программу на Youtube-канале.

Мадуро назвал виновного в эскалации ситуации на Украине
© РИА Новости

«Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира», — заявил он, подчеркнув, что Жозеп Боррель лишь подливает масла в огонь и так разгоревшегося конфликта, при этом его работа заключается в обратном.

Мадуро считает, что европейский политик может спровоцировать начало ядерной войны, если не изменит свою риторику. Он призвал Борреля остановиться и начать способствовать установлению мира за столом переговоров и прекращению боевых действий на Украине.

Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал введенные Западом антироссийские санкции преступлением против населения РФ и «экономической войной». Он призвал стороны урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Президент Никарагуа обратился к россиянам

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий