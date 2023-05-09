Мадуро назвал виновного в эскалации ситуации на Украине

Президент Венесуэлы назвал виновного в эскалации ситуации на Украине
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель своими высказываниями лишь способствует еще большему напряжению вокруг ситуации на Украине, хотя должен действовать обратным образом. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает URA.RU со ссылкой на его программу на Youtube-канале.
«Очень тревожно, что представитель европейской демократии говорит как сторонник войны, а не открывает двери для дипломатии мира», — заявил он, подчеркнув, что Жозеп Боррель лишь подливает масла в огонь и так разгоревшегося конфликта, при этом его работа заключается в обратном.
Мадуро считает, что европейский политик может спровоцировать начало ядерной войны, если не изменит свою риторику. Он призвал Борреля остановиться и начать способствовать установлению мира за столом переговоров и прекращению боевых действий на Украине.
Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал введенные Западом антироссийские санкции преступлением против населения РФ и «экономической войной». Он призвал стороны урегулировать конфликт дипломатическим путем.