Президент Никарагуа обратился к россиянам
Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил граждан РФ с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Текст поздравления опубликовало издание El 19 Digital, передает РИА Новости.
Он выразил благодарность жителям России, чьи предки приложили столько усилий для победы Советского союза в борьбе с нацизмом и фашизмом. Лидер Никарагуа при этом упомянул, что подобные взгляды сегодня пытаются «возродить враги свободы и всеобщего блага».
«В 78-ю годовщину Великой Победы Советского Союза и народов над гитлеровским фашизмом, который сегодня намерены возродить враги свободы и всеобщего блага, приветствуем вас от имени героического народа Дарио, Селедона, Селайи, Сандино, Карлоса, Сандинистского фронта и многих никарагуанских патриотов и героев», — заявил Ортега.
Он отдельно обратился к президенту России Владимиру Путину, а также к советским и российским семьям с пожеланием побед, которые «обязательно придут».