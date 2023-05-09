Президент Никарагуа обратился к россиянам

Он выразил благодарность жителям России, чьи предки приложили столько усилий для победы Советского союза в борьбе с нацизмом и фашизмом. Лидер Никарагуа при этом упомянул, что подобные взгляды сегодня пытаются «возродить враги свободы и всеобщего блага».