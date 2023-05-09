«На Украине было 9 мая, час ночи, когда нацистская Германия капитулировала. Как ты смеешь отнимать День Победы у наших предков , которые пожертвовали своими жизнями для победы над нацизмом?» – возмутился один из читателей.

Комментаторы заявили, что киевский режим может отрицать историю, но ему не суметь изменить ее и заставить мир забыть правду. 78 лет назад Советский Союз победил гитлеровскую Германию, а сегодня Россия борется с украинским нацизмом, который поддерживает Запад. Пользователи напомнили, что Украина и Штаты проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН, поэтому своими заявлениями Владимир Зеленский только пачкает память погибших солдат.