Пользователей Сети ужаснуло решение Зеленского
Пользователи социальной сети Twitter обвинили президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии из-за его поздравления с победой над нацизмом 8 мая.
Комментаторы заявили, что киевский режим может отрицать историю, но ему не суметь изменить ее и заставить мир забыть правду. 78 лет назад Советский Союз победил гитлеровскую Германию, а сегодня Россия борется с украинским нацизмом, который поддерживает Запад. Пользователи напомнили, что Украина и Штаты проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН, поэтому своими заявлениями Владимир Зеленский только пачкает память погибших солдат.
«Никогда больше западные налогоплательщики не потерпят вашего кровопролитного ограбления», – выразил надежду один из комментаторов.
В понедельник президент Украины объявил 9 мая Днем Европы. 8 мая Зеленский планирует сделать Днем памяти и победы над нацизмом во 2-й мировой войне.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Госдеп США отреагировал на призыв Буданова убивать русских по всему миру.