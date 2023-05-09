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Пользователей Сети ужаснуло решение Зеленского

Пользователи социальной сети Twitter обвинили президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии из-за его поздравления с победой над нацизмом 8 мая.

Пользователей Сети ужаснуло решение Зеленского
© ТАСС

«На Украине было 9 мая, час ночи, когда нацистская Германия капитулировала. Как ты смеешь отнимать День Победы у наших предков, которые пожертвовали своими жизнями для победы над нацизмом?» – возмутился один из читателей.

Комментаторы заявили, что киевский режим может отрицать историю, но ему не суметь изменить ее и заставить мир забыть правду. 78 лет назад Советский Союз победил гитлеровскую Германию, а сегодня Россия борется с украинским нацизмом, который поддерживает Запад. Пользователи напомнили, что Украина и Штаты проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН, поэтому своими заявлениями Владимир Зеленский только пачкает память погибших солдат.

«Никогда больше западные налогоплательщики не потерпят вашего кровопролитного ограбления», – выразил надежду один из комментаторов.

В понедельник президент Украины объявил 9 мая Днем Европы. 8 мая Зеленский планирует сделать Днем памяти и победы над нацизмом во 2-й мировой войне.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Госдеп США отреагировал на призыв Буданова убивать русских по всему миру.

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