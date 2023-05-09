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Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник, 9 мая, посетит Вашингтон и проведет встречу с членами Конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине
© Reuters

Отмечается, что центральной темой визита будет оказание помощи Киеву.

«Джеймс Клеверли подчеркнет важность того, чтобы на победу Украины продолжал работать сплоченный международный фронт», — говорится в заявлении.

Стороны также обсудят вопросы экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Британией.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины.

«Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер.

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