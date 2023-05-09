Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник, 9 мая, посетит Вашингтон и проведет встречу с членами Конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.