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Южный Йемен провозгласил независимость

Политические партии и общественные организации Южного Йемена подписали национальный устав о создании независимого федеративного государства на юге страны. Оно будет существовать отдельно от северной части страны, провозглашается в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Южный Йемен провозгласил независимость
© globallookpress.com

Подписание данного документа состоялось по итогам консультативной встречи, которая прошла в административном центре юга Йемена Адене. В мероприятии участвовали 330 представителей местных партий, движений и профсоюзов.

В документе сказано, что «национальный пакт предусматривает восстановление государства Народная Демократическая Республика Йемен, которое существовало на территории провинции южного Йемена».

«Южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство, обладающее суверенитетом», — также говорится в тексте.

Кроме этого, регионам гарантируется право местного самоуправления со всеми полномочиями «без гегемонии центральной власти». Название будущего государства будет определено на референдуме по конституции.

В октябре прошлого года представитель правящей на севере Йемена группировки «Ансар Алла» Мухаммед Абдессалам, который являлся главой делегации хуситов на переговорах с правительством, выступил с опровержением сообщений о том, что стороны конфликта в стране смогли договориться о продлении перемирия.

При этом в июле прошлого года Энтони Блинкен рассказал, что допускает возможность добиться полного прекращения огня в Йемене, которое будет действовать на постоянной основе.

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