Полиция Грузии наказала мужчину за срыв украинского флага в парке

Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии оштрафовали мужчину, который сорвал флаг Украины в Тбилиси в парке Ваке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Уточняется, что мужчину собираются привлечь к ответственности по статье об осквернении официального символа Европейского союза, Организации североатлантического договора или другой международной организации.

Местные грузинские телеканалы ранее поделились кадрами, на которых видно, как неизвестный мужчина срывает флаг Украины, висевший около одного из детских аттракционов в столичном парке Ваке. Рядом с ним при этом висели флаги Европейского союза и Грузии. Местные СМИ уточняют, что инцидент произошел 7 мая. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов негативно высказался о поступке мужчины.

Ранее сообщалось, что в Монголии один из местных жителей устроил драку в ходе проукраинской демонстрации перед посольством России. На опубликованных в сети кадрах видно, как он возмущается происходящим, кричит на участников митинга, а затем начинается драка.