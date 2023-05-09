$76.82-1.7984.91-2.09

Полиция Грузии наказала мужчину за срыв украинского флага в парке

Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии оштрафовали мужчину, который сорвал флаг Украины в Тбилиси в парке Ваке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Полиция Грузии наказала мужчину за срыв украинского флага в парке
© ТАСС

Уточняется, что мужчину собираются привлечь к ответственности по статье об осквернении официального символа Европейского союза, Организации североатлантического договора или другой международной организации.

Местные грузинские телеканалы ранее поделились кадрами, на которых видно, как неизвестный мужчина срывает флаг Украины, висевший около одного из детских аттракционов в столичном парке Ваке. Рядом с ним при этом висели флаги Европейского союза и Грузии. Местные СМИ уточняют, что инцидент произошел 7 мая. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов негативно высказался о поступке мужчины.

Ранее сообщалось, что в Монголии один из местных жителей устроил драку в ходе проукраинской демонстрации перед посольством России. На опубликованных в сети кадрах видно, как он возмущается происходящим, кричит на участников митинга, а затем начинается драка.

Протестующие пытались помешать выступлению представителей РФ во время саммита в Турции.

30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий