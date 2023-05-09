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Сербия заявила о требовании Запада ввести санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что каждый представитель стран Запада при встрече по любому вопросу с руководством республики сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

Сербия заявила о требовании Запада ввести санкции против России
© РИА Новости

«Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как "добрый день" — о санкциях против России... Вероятно, это у них называется политическая повестка», — подчеркнул политик.

Вучич напомнил, что не давал обещания не поддерживать антироссийские санкции. При этом Сербии до сих пор удается соблюдать решения своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года, сказал он. Политик добавил, что страна не планирует вводить ограничительные меры в отношении России, несмотря на все заявления и ожидания политических оппонентов нынешних властей.

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Ранее Вучич выразил уверенность в том, что западные государства продолжат усиливать давление на Белград по вопросу введения санкций в отношении России.

«Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет еще сильнее, особенно в июне. От нас требовали ввести санкции, но я принимаю решения и несу за них ответственность», — заявил он.

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