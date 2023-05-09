Вучич анонсировал скорые изменения в правительстве Сербии
Президент Сербии Александар Вучич анонсировал скорые изменения в правительстве и новые выборы.
"Единственное, в чем я упрекаю [премьер-министра Сербии] Ану [Брнабич], - иногда кажется, что правительство, несмотря на то, что в нем много хороших министров, трудолюбивых и преданных, работает как разлаженный оркестр. Невозможно, чтобы один был против государственной политики по вопросу санкций [в отношении РФ], другой - против государственной политики по какому-то другому вопросу, третий - по третьему, а еще пять во время кризиса отходят в сторону и смотрят, как бы самим уберечься. Это вещи, которые мы должны изменить. Пойдем ли мы на реорганизацию правительства, а потом на выборы или пойдем сразу на выборы, посмотрим", - сказал Вучич в понедельник в эфире телеканала "Хэппи".
13 марта министр экономики Сербии Раде Баста выразил мнение о необходимости присоединения республики к санкционной политике, направленной против России, и призвал всех министров высказаться на этот счет, так как Белград дорого расплачивается за отказ от санкций. Брнабич в свою очередь подчеркнула, что отказ от присоединения к ограничениям обусловлен национальными интересами страны и международным правом.
На прошлой неделе министр образования Бранко Ружич подал в отставку после случая стрельбы в школе, в результате которой погибли девять человек - восемь учеников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения, сейчас они находятся в больнице.