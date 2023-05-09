В Армении заявили об отсутствии прогресса в переговорах с Азербайджаном

Прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном отсутствует, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Его слова приводит ТАСС.

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Григорян сообщил, что у сторон до сих пор нет консенсуса по наиболее важным вопросам переговоров: фиксации суверенной территории Армении, созданию международного механизма Степанакерт-Баку и международных гарантий.

При этом Григорян рассказал, что в скором времени планируется встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встречи на высшем уровне пройдут в Брюсселе и Кишиневе. Ожидается, что к Пашиняну и Алиеву присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.