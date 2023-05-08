Госдеп США: Сирия не заслуживает восстановления в Лиге арабских государств

"Мы дали ясно понять всем нашим партнерам, что Сирия не заслуживает повторного принятия в Лигу арабских государств… Мы не пойдем на нормализацию отношений с режимом Асада и не поддерживаем в этом наших союзников и партнеров", - указал Пател.