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Госдеп США: Сирия не заслуживает восстановления в Лиге арабских государств

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что, с точки зрения американских властей, Сирия не заслуживает быть вновь принятой в Лигу арабских государств. Трансляцию брифинга вел Youtube-канал дипведомства США.

Госдеп США: Сирия не заслуживает восстановления в Лиге арабских государств
© Depositphotos

"Мы дали ясно понять всем нашим партнерам, что Сирия не заслуживает повторного принятия в Лигу арабских государств… Мы не пойдем на нормализацию отношений с режимом Асада и не поддерживаем в этом наших союзников и партнеров", - указал Пател.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует решение Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств о возобновлении участия Сирии в его заседаниях и во всех структурах организации.

До этого стало известно, что Совет глав МИД стран-участниц Лиги арабских государств принял совместное заявление, в соответствии с которым Сирия возобновляет участие в работе Лиги с 7 мая.

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