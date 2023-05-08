Госдеп США: Сирия не заслуживает восстановления в Лиге арабских государств
Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что, с точки зрения американских властей, Сирия не заслуживает быть вновь принятой в Лигу арабских государств. Трансляцию брифинга вел Youtube-канал дипведомства США.
"Мы дали ясно понять всем нашим партнерам, что Сирия не заслуживает повторного принятия в Лигу арабских государств… Мы не пойдем на нормализацию отношений с режимом Асада и не поддерживаем в этом наших союзников и партнеров", - указал Пател.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует решение Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств о возобновлении участия Сирии в его заседаниях и во всех структурах организации.
До этого стало известно, что Совет глав МИД стран-участниц Лиги арабских государств принял совместное заявление, в соответствии с которым Сирия возобновляет участие в работе Лиги с 7 мая.