В Лондоне во время коронации Карла III задержали не менее 64 человек. Об этом сообщили на сайте городской полиции.

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«В рамках действий полиции в центральном Лондоне во время коронации были осуществлены 64 задержания в субботу, 6 мая, за разные нарушения, в том числе нарушение общественного порядка и сговор с целью нарушения порядка», — пояснили представители правоохранительных органов.

Также стало известно, что некоторым задержанным уже предъявлены обвинения и назначена дата судебного заседания. При этом многие из них были отпущены под залог.

Ранее на коронации Карла III заметили фигуру в виде «смерти с косой». На кадрах видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, напоминающий косу.