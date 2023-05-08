ЕС нашел способ помешать судам обходить санкции против российской нефти

Евросоюз намеревается запретить доступ в европейские порты для кораблей, которые теми или иными способами пытаются обходить санкции в отношении российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, европейские чиновники обеспокоены тем, что владельцы танкеров стараются обойти введенные против России санкции.

На фоне этого в ЕС намереваются ввести запрет на вход в европейские гавани для тех судов, которые подозреваются или будут прямо уличены в нарушении санкционных мер. В частности, будут замечены во время перевалки нефти с танкера на танкер.

Отмечается, что эта мера предположительно войдет в 11-й пакет ограничительных мер против России.