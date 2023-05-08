ЕС нашел способ помешать судам обходить санкции против российской нефти

ЕС может запретить доступ в порты судам, обходящим антироссийские санкции
Евросоюз намеревается запретить доступ в европейские порты для кораблей, которые теми или иными способами пытаются обходить санкции в отношении российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, европейские чиновники обеспокоены тем, что владельцы танкеров стараются обойти введенные против России санкции.
На фоне этого в ЕС намереваются ввести запрет на вход в европейские гавани для тех судов, которые подозреваются или будут прямо уличены в нарушении санкционных мер. В частности, будут замечены во время перевалки нефти с танкера на танкер.
Отмечается, что эта мера предположительно войдет в 11-й пакет ограничительных мер против России.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила в ЕС список новых рестрикций. Они будут направлены на повышение эффективности введенных ранее против Москвы ограничительных мер.