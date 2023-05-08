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ЕС может запретить доступ в порты судам, обходящим антироссийские санкции

Евросоюз намеревается запретить доступ в европейские порты для кораблей, которые теми или иными способами пытаются обходить санкции в отношении российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

ЕС нашел способ помешать судам обходить санкции против российской нефти
© РИА Новости

По данным агентства, европейские чиновники обеспокоены тем, что владельцы танкеров стараются обойти введенные против России санкции.

На фоне этого в ЕС намереваются ввести запрет на вход в европейские гавани для тех судов, которые подозреваются или будут прямо уличены в нарушении санкционных мер. В частности, будут замечены во время перевалки нефти с танкера на танкер.

У России появился целый теневой флот нефтяных танкеров

Отмечается, что эта мера предположительно войдет в 11-й пакет ограничительных мер против России.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила в ЕС список новых рестрикций. Они будут направлены на повышение эффективности введенных ранее против Москвы ограничительных мер.

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