$76.82-1.7984.91-2.09

Скончалась американская оперная певица Грейс Бамбри

Американская оперная певица Грейс Бамбри скончалась на 87-м году жизни. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на сына исполнительницы.

Умерла американская оперная певица Грейс Бамбри
© Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отмечается, что Бамбри умерла в воскресенье, 7 мая, в Вене. В последние годы она жила в другом австрийском городе, Зальцбурге.

При этом похоронят певицу на ее исторической родине — в Сент-Луисе, пишет агентство.

Грейс Бамбри родилась 4 января 1937 года. Широкую известность получила в 1961 году, когда стала первой темнокожей певицей, принявшей участие в Байройтском фестивале в ФРГ.

Певица была награждена премией ЮНЕСКО, медалью Рихарда Вагнера и премией Центра Кеннеди за вклад в исполнительское искусство.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий