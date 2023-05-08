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Глава канонической УПЦ запретил в служении трех клириков за раскольничество

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский Онуфрий запретил в служении трех священнослужителей Киевской епархии за "уклонение в раскол". Об этом сообщили в понедельник в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Глава канонической УПЦ запретил в служении трех клириков за раскольничество
© РИА Новости

"8 мая 2023 года указом блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия за уклонение в раскол и нарушение присяги священнослужителя были запрещены в священнослужении трое клириков Киевской епархии", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.

В информационно-просветительском отделе добавили, что речь идет о настоятеле религиозной общины в Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Диброва Васильковского района Киевской области, а также настоятеле и священнике храма Илии пророка в поселке городского типа Калиновка этого же района.

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