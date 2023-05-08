Президент Жапаров назвал Россию одним из главных партнеров Киргизии

Россия является одним из главных партнеров Киргизии. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров во время встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Москве, передает ТАСС.
"Говоря о двусторонних отношениях, хочу с большим удовлетворением подчеркнуть, что Россия является одним из главных партнеров, с которым установлены дружеские отношения в духе союзничества и стратегического партнерства", — сказал Жапаров.
Между РФ и Киргизией сохраняется положительная динамика двусторонних отношений, что свидетельствует о тесных отношениях двух стран, подчеркнул киргизский президент.
В ходе встречи с Матвиенко он отметил высокий уровень межпарламентского сотрудничества, в том числе по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и других международных организаций. Президент также выразил надежду, что работа в направлении межпарламентского сотрудничества между странами продолжится.
8 мая президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели официальную встречу в Кремле, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные проблемы. В Кремле сообщили, что Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным визитом и глава РФ принял это приглашение.