Президент Жапаров назвал Россию одним из главных партнеров Киргизии

Россия является одним из главных партнеров Киргизии. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров во время встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Москве, передает ТАСС.

"Говоря о двусторонних отношениях, хочу с большим удовлетворением подчеркнуть, что Россия является одним из главных партнеров, с которым установлены дружеские отношения в духе союзничества и стратегического партнерства", — сказал Жапаров.

Между РФ и Киргизией сохраняется положительная динамика двусторонних отношений, что свидетельствует о тесных отношениях двух стран, подчеркнул киргизский президент.

В ходе встречи с Матвиенко он отметил высокий уровень межпарламентского сотрудничества, в том числе по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и других международных организаций. Президент также выразил надежду, что работа в направлении межпарламентского сотрудничества между странами продолжится.