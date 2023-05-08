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Белорусские пограничники обнаружили тело сирийца на границе с Польшей

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей тело беженца из Сирии. Об этом сообщил пограничный комитет республики.

Белорусские пограничники обнаружили тело сирийца на границе с Польшей
© газета.ру

«Тело мужчины находилось в пяти метрах от калитки в заграждении, установленном на польской территории», — говорится в пресс-релизе издания.

На месте обнаружения нашли денежные средства, а также водительское удостоверение и фотографии. На место происшествия для установления обстоятельств смерти вызвана следственно-оперативная группа.

5 мая в ведомстве сообщили о найденном теле на границе с Латвией. По предварительным данным, через калитку в заграждении тело мужчины было перемещено на белорусскую территорию.

28 марта польские пограничники заявили, что их закидали камнями со стороны Белоруссии.

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