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Карлсон решил объявить войну уволившему ему каналу Fox News

Журналист Майк Аллен сообщил о планах бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона объявить войну уволившему его телеканалу. Об этом обозреватель написал в своем материале для издания Axios.

Карлсон решил объявить войну уволившему ему каналу Fox News
© ТАСС

По информации Аллена, Карлсон решил высвободить союзников для нападения на канал, чтобы «позволить ему работать или начать работу на правого соперника».

Axios пишет, что телеведущий занимается созданием собственной «медиа-империи», но для этого ему необходимо избавиться от контракта с Fox News, истекающего в 2025 году.

О том, что Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира американские власти, покинул Fox News, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не уточнялись.

Позже телеведущий выступил с обращением, заявив, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.

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