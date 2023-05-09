Премьер Румынии намерен добиваться переноса празднования Дня победы

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ объявил о намерении предпринять шаги для переноса празднования Дня победы над фашистской Германией в стране с 9 на 8 мая. Свою позицию он изложил в послании, текст которого был размещен в понедельник на сайте правительства.

"Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами", - сообщил глава правительства.

Такое решение он мотивировал тем, что 9 мая якобы превратилось в "пропагандистский повод" для поддержки российской военной спецоперации на Украине, а историческая правда "была искажена", поскольку игнорировалась роль других стран в победе над фашизмом.