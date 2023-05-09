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Премьер Румынии намерен добиваться переноса празднования Дня победы с 9 на 8 мая

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ объявил о намерении предпринять шаги для переноса празднования Дня победы над фашистской Германией в стране с 9 на 8 мая. Свою позицию он изложил в послании, текст которого был размещен в понедельник на сайте правительства.

Премьер Румынии намерен добиваться переноса празднования Дня победы
© globallookpress.com

"Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами", - сообщил глава правительства.

Такое решение он мотивировал тем, что 9 мая якобы превратилось в "пропагандистский повод" для поддержки российской военной спецоперации на Украине, а историческая правда "была искажена", поскольку игнорировалась роль других стран в победе над фашизмом.

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По мнению Чукэ, "необходимо напомнить о столь важных моментах войны, как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместные действия союзных американских, британских и французских войск", а также подчеркнуть роль сил национального сопротивления. "Так, мы отдаем дань уважения всем румынам, которые сражались за освобождение родины и Восточной Европы от фашистского ига", - считает премьер.

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