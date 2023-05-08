Брюссель передал странам ЕС предложения по санкциям против Москвы

Представители Еврокомиссии передали государствам Евросоюза предложения по новым рестрикциям против России, рассказал на брифинге глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

Чиновник подчеркнул, что пакет рестрикций готов в полном объеме, никакие дополнения не предусматриваются. Он добавил, что первое обсуждение нового пакета пройдет в среду, 10 мая.

Мамер пояснил, что в 11 пакете ограничительных мер акцент будет сделан на выполнении санкций, мерах по повышению их эффективности, пресечении путей обхода введенных ранее рестрикций.

Напомним, что за 14 месяцев Евросоюз ввел десять пакетов санкций против российских юридических и физических лиц. Они затронули военачальников, журналистов, чиновников, предприятия легкой, средней и тяжелой промышленности.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз на фоне ужесточения санкционной политики планирует ввести меры против крупных китайских компаний.