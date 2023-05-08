$76.82-1.7984.91-2.09

Брюссель передал странам ЕС предложения по санкциям против Москвы

Представители Еврокомиссии передали государствам Евросоюза предложения по новым рестрикциям против России, рассказал на брифинге глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

Чиновник подчеркнул, что пакет рестрикций готов в полном объеме, никакие дополнения не предусматриваются. Он добавил, что первое обсуждение нового пакета пройдет в среду, 10 мая.

Мамер пояснил, что в 11 пакете ограничительных мер акцент будет сделан на выполнении санкций, мерах по повышению их эффективности, пресечении путей обхода введенных ранее рестрикций.

Путин подписал указ о контрсанкциях

Напомним, что за 14 месяцев Евросоюз ввел десять пакетов санкций против российских юридических и физических лиц. Они затронули военачальников, журналистов, чиновников, предприятия легкой, средней и тяжелой промышленности.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз на фоне ужесточения санкционной политики планирует ввести меры против крупных китайских компаний.

В МИД КНР предупредили, что если данные журналистов подтвердятся и ЕС действительно предпримет подобные шаги, то реакция Китая будет достаточно жесткой.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий