Барабанщик Dead Kennedys и Red Hot Chili Peppers и Д.Х. Пелигро умер от передозировки

Названа новая и окончательная причина смерти 63-летнего американского музыканта Даррена Хенли, Д. Х. Пелигро.

В первую очередь Пелигро известен как барабанщик Dead Kennedys, с перерывами работавший в группе с 1981 года, плюс артист сотрудничал с Red Hot Chili Peppers, играл в The Hellations, Jungle Studs, Nailbomb, The Feederz, Lock-Up, The Two Free Stooges, SSI, собственной группе Peligro и ряде других проектов.

Напомним: о кончине артиста стало известно осенью прошлого года. Сообщалось, со ссылкой на полицию, что барабанщик умер якобы "из-за травмы головы, полученной в результате неудачного падения" в ванной своей квартире в Лос-Анджелесе.

Теперь же, согласно данным вскрытия и всех проведенных экспертиз, стало известно: причиной смерти артиста стала передозировка "коктейлем" "тяжелых" наркотиков. В отчете указано, что барабанщик был хроническим наркоманом, алкоголиком и страдал от рака легкого. При этом никаких травм на голове музыканта не обнаружено.