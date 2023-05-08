Официальное приглашение на церемонию коронации короля Великобритании Карла III, отправленное Букингемским дворцом супруге президента Украины Елене Зеленской, содержало ошибку в названии страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

Ранее Зеленская разместила в Twitter фотографию своего приглашения. Как уточнил телеканал, пользователи соцсети заметили, что в документе в слове Ukraine ("Украина") пропущена буква r ("р").

Полный текст приглашения на лицевой стороне выглядит следующим образом:

"Коронация Их Величеств короля Карла III и королевы Камиллы. По приказу короля графу-маршалу (главному церемониймейстеру и председателю геральдической палаты Великобритании - прим. ТАСС) [Эдварду Фитцалану-Ховарду] поручено пригласить первую леди Укаины присутствовать в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года".

Как передает телеканал, большинство пользователей заметили ошибку. Некоторые предположили, что в старой английской скорописи, которой написан текст приглашения, буквы k и r могут фактически сливаться в одну, из-за чего их трудно различить.