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Sky: приглашение Зеленской на коронацию Карла III содержало ошибку в слове "Украина"

Официальное приглашение на церемонию коронации короля Великобритании Карла III, отправленное Букингемским дворцом супруге президента Украины Елене Зеленской, содержало ошибку в названии страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

Ранее Зеленская разместила в Twitter фотографию своего приглашения. Как уточнил телеканал, пользователи соцсети заметили, что в документе в слове Ukraine ("Украина") пропущена буква r ("р").

Полный текст приглашения на лицевой стороне выглядит следующим образом:

"Коронация Их Величеств короля Карла III и королевы Камиллы. По приказу короля графу-маршалу (главному церемониймейстеру и председателю геральдической палаты Великобритании - прим. ТАСС) [Эдварду Фитцалану-Ховарду] поручено пригласить первую леди Укаины присутствовать в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года".

На коронации британского короля Карла III заметили «смерть с косой»

Как передает телеканал, большинство пользователей заметили ошибку. Некоторые предположили, что в старой английской скорописи, которой написан текст приглашения, буквы k и r могут фактически сливаться в одну, из-за чего их трудно различить.

Церемония коронации 74-летнего Карла III состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне спустя почти восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Гостями мероприятия стали около 100 иностранных лидеров, ведущие политики Великобритании, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных и благотворительных организаций и чрезвычайных служб.

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