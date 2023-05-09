В МИД Литвы назвали незначительным 11-й пакет санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что 11-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, который планируется принять в ближайшее время, «не будет большим». Об этом он сказал в эфире национального радио LRT.

Дипломат заявил, что в новом пакете, по существу, нет новых предприятий или сфер, которые Вильнюс предлагал внести. По словам Ландсбергиса, это означает, что к согласию по этому вопросу прийти не удалось.

Министр рассказал, что Литва в первую очередь настаивала на введении санкций против Росатома, а также предлагала разграничить рестрикции на семь позиций, по каждой из которых можно было бы договариваться отдельно.

Также острым вопросом Ландсбергис назвал вопрос удобрений. По его словам, можно было бы ввести ограничения не против отдельных производящих их предприятий, а в отношении удобрений как категории продукции.

Накануне глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе сообщил, что ЕК передала проект 11-го пакета антироссийских санкций странам-участницам объединения для согласования.