Пашинян приедет в Москву по приглашению Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 8 мая, отправится в Москву с тем, чтобы принять участие в мероприятиях ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В пресс-службе пояснили, что Пашинян отправится в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

В рамках рабочего визита премьер примет участие в проводимых 9 мая в столице России торжественных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Пашинян сделал ряд заявлений на пленарной сессии Восточного экономического форума. В частности, он рассказал об аспектах обеспечения безопасности на Южном Кавказе.