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Глава МВД Турции обвинил США в попытках вмешательства в президентские выборы

США пытаются вмешиваться в ход предстоящих президентских выборов в Турции. Об этом заявил в ночь на среду министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

Турция обвинила США в попытках вмешательства в президентские выборы
© globallookpress.com

"Планы США [по вмешательству в выборы] активизируются. По этой причине происходит вмешательство западной прессы [в выборы] для реализации плана США. Запад проник в нашу систему после 1960 года, но [президент Турции Реджеп] Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. <...> С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность [в республике]", - приводит слова главы МВД газета Milliyet.

В президентских и парламентских выборах, который пройдут 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан Турции, свыше 1,6 млн за рубежом уже отдали свои голоса. Всего в стране и за ее пределами будут установлены 191 884 урны для голосования. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, основными претендентами считаются Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Местные политологи не исключают проведения президентских выборов в Турции в два тура. В этом случае второй тур состоится 28 мая, победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.

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