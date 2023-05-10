Турция обвинила США в попытках вмешательства в президентские выборы

"Планы США [по вмешательству в выборы] активизируются. По этой причине происходит вмешательство западной прессы [в выборы] для реализации плана США. Запад проник в нашу систему после 1960 года, но [президент Турции Реджеп] Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. <...> С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность [в республике]", - приводит слова главы МВД газета Milliyet .

В президентских и парламентских выборах, который пройдут 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан Турции, свыше 1,6 млн за рубежом уже отдали свои голоса. Всего в стране и за ее пределами будут установлены 191 884 урны для голосования. В президентских выборах участвуют четыре кандидата, основными претендентами считаются Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Местные политологи не исключают проведения президентских выборов в Турции в два тура. В этом случае второй тур состоится 28 мая, победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.