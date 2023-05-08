Пашинян посетит Москву и примет участие в мероприятиях ко Дню Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в понедельник в Москву, где примет участие в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом со ссылкой на кабмин Армении сообщает ТАСС.

Уточняется, что Пашинян отправится с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

«Премьер-министр примет участие в проводимых 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении правительства Армении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «определенные планы» по возможной встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсуждаются.

До этого Пашинян в Центре трансатлантических отношений Праги говорил о планах посетить Москву.