Глава МИД Турции сообщил о возможной встрече Эрдогана и Асада в этом году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в течение 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщаетРИА Новости.

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Говоря о вероятности переговоров двух лидеров после встречи глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана в Москве 10 мая, он отметил, что рассчитывает, что «это не займет долгое время, в течение текущего года».

16 марта Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом после вывода войск Турции из Сирии.

Член Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан говорил, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада маловероятна до президентских выборов в Турции.