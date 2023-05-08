Кличко заявил о самой массированной атаке Киева дронами с начала СВО

В ночь на 8 мая Киев подвергся самым массированным атакам дронов-камикадзе с начала проведения российской военной операции на Украине, заявил в Telegram мэр города Виталий Кличко. По его словам, всего на город летело 36 беспилотников. Все они были сбиты силами ПВО, однако обломки от устройств повредили несколько зданий в Святошинском районе города.