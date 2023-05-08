Турция отказалась присоединяться к санкциям США против России

Турция не поддерживает присоединение к односторонним санкциям США и Евросоюза (ЕС) против России, так как такое решение негативно отразится на развитии турецкой экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция не будет присоединяться к односторонним санкциям США и ЕС против России», — передает слова Чавушоглу телеканал LiderHaber.

Он подчеркнул, что переход к подобной политике поставит крест на получении Турцией выгоды и затормозит ее в развитии, что не входит в интересы турецкого правительства.