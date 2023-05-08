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Чавушоглу заявил, что Турция не поддержит санкции США и ЕС против России

Турция не собирается присоединяться к односторонним санкциям США и Евросоюза против России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что Турция не поддержит санкции США и ЕС против РФ
© globallookpress.com

"Мы не будем присоединяться к односторонним санкциям, которые США и ЕС ввели против России. Мы исходим из своей выгоды и собственного процветания. При этом мы пристально следим за исполнением положений Конвенции Монтрё", - подчеркнул он в интервью телеканалу Lider Haber.

Чавушоглу также подверг критике заявления единого кандидата в президенты Турции от оппозиции председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, откликнувшись на просьбу журналиста прокомментировать заявление для Би-би-си лидера НРП о том, что в случае прихода к власти он будет отдавать приоритет развитию отношений с Западом, а не Кремлем.

"Ну вы же помните, что на одном из митингов он заявлял совершенно другое. Он говорил, что отношениям между Турцией и Россией ничего не будет угрожать. Он непоследователен [в своих заявлениях]", - добавил глава МИД Турции.

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